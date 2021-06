Ruhig ist es nicht im Restaurant von Domenico Zilembo. Doch es sind andere Geräusche als die erwarteten, die einem im Palmbeach an der Wilferdinger Höhe entgegenlärmen. Denn Pforzheims wohl größte Sportsbar gleicht einer Baustelle. Und das mitten während der Fußball-Europameisterschaft.

„Wir müssen halt hoffen, dass Deutschland weit kommt“, sagt Geschäftsführer Zilembo. Öffnen könne man wohl erst „Anfang Juli“. Was genau das bedeutet, ist vor dem Hintergrund des EM-Spielplans unklar. Am 2. und 3. Juli finden die Viertelfinalspiele statt, am 6. und 7. die Halbfinals. Das Finale steigt am 11. Juli. Normalerweise sind das Festtage für die Gastronomie, gerade für die sportnahe. Nur will einfach kein EM-Feeling aufkommen.

Ob man sich verzockt habe mit dem Umbau von Innen- und Außenbereich?