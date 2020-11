Die Polizei sucht nach Zeugen einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi in Pforzheim.

Zwischen 18 Uhr am vergangenen Donnerstag und 10 Uhr am Freitag hat ein Unbekannter einen Pkw zerkratzt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht.

Der schwarze Audi befand sich in der Carl-Schurz-Straße auf einem Stellplatz als er mit einem der Polizei unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrerseite waren über die gesamte Fahrzeuglänge beschädigt worden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (07231) 186 3311 zu melden.