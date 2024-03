Polizei sucht Zeugen: Unbekannter fährt Frau in Pforzheim an

Eine junge Frau ist am Freitagmorgen zwischen 7 Uhr und 7.15 Uhr in Pforzheim von einem Pkw erfasst worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit. Die Frau war an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße unterwegs. Auf der Höhe des Benckiserparks wollte sie die Straße überqueren und wurde hierbei von dem Auto erfasst. Durch die Kollision erlitt die Frau Verletzungen und konnte nicht mehr weitergehen. Sie wurde durch den Autofahrer sowie einen weiteren Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings verließen die beiden Männer sofort das Krankenhaus, ohne dass ihre Personalien festgestellt werden konnten.

Polizei sucht Zeugen

Das Unfallauto sei ein dunkles, blaues Fahrzeug. Die beiden Männer seien etwa 40 Jahre alt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.