Schüsse gemeldet: Polizei-Großeinsatz in Pforzheim

Polizei-Großeinsatz am Freitagabend in Pforzheim: Im Gebiet um den Benckiser-Park sollen Schüsse gefallen sein. Eine Person wurde von der Polizei abgeführt.

Mit einem größeren Aufgebot ist die Pforzheimer Polizei am Freitagabend gegen 20 Uhr in den Bereich rund um den Benckiserpark ausgerückt. Zuvor waren der Polizei Schüsse gemeldet worden. Nach ersten Angaben soll eine männliche Person aus einer Schreckschusspistole gefeuert haben.

Mehrere Streifenwagen riegelten daraufhin das Areal weiträumig ab. Auf Bildern ist zu sehen, wie eine männliche Person von Polizisten abgeführt wird. Diese soll zuvor in eines der umliegenden Gebäude geflüchtet sein.

Eine Festnahme wollte die Polizei am Freitagabend noch nicht bestätigen, ebensowenig eine mögliche Beteiligung weiterer Personen. Ein Polizeisprecher sagte auf BNN-Anfrage lediglich, das keine Gefahr mehr bestehe. Der Einsatz dauerte am Freitagabend noch an.