SPD fordert: Bismarck muss Gegen-Denkmal in Pforzheim bekommen

Otto von Bismarck ein alter Nazi? Nach heutigem Verständnis wäre der Eiserne Kanzler wegen ein Fall für den Verfassungsschutz. So begründet die SPD-Fraktion in Pforzheim einen Antrag für ein „Gegen-Denkmal“ zur Bismarck-Statue im Stadtgarten. Gegenrede kommt nicht nur von der AfD.

Seit vielen Jahren steht die Pforzheimer Bismarck-Statue weitgehend unbehelligt im hinteren Teil des Stadtgartens. Doch im Zuge der Bewegung „Black Lives Matter“ und der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus scheint es mit der Beschaulichkeit vorbei. Die SPD-Fraktion im Pforzheimer Gemeinderat hat den Antrag auf ein Gegendenkmal gestellt.

In dem offiziellen Schreiben an die Verwaltung heißt es: „Der Gemeinderat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, baldmöglichst einen Kreativwettbewerb für ein Denkmal für Frieden und Freiheit auszuschreiben, welches als Gegenpol zum Bismarckdenkmal ebenfalls im Stadtgarten positioniert wird.“

SPD Pforzheim: Bei Bismarck einig

Unterschrieben ist der Antrag in seltener Einigkeit von allen vier Fraktionsmitgliedern, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ralf Fuhrmann, Jacqueline Roos, Uwe Hück und Annkathrin Wulff waren zuletzt bekanntlich in Sach- und Machtfragen ziemlich zerstritten.