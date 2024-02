Eine 74-jährige Frau ahnte nichts Böses, als sie am Samstagnachmittag mit ihrem Wohnmobil zwischen Engelsbrand und Grunbach unterwegs war. Doch plötzlich bemerkte sie Rauch.

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstag bei Engelsbrand gekommen. Gegen 17 Uhr fuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem Wohnmobil von Pforzheim in Richtung Engelsbrand-Grunbach. In Höhe eines Gärtnereibetriebs, kurz vor Grunbach, bemerkte sie Rauch im Motorraum. Die Frau konnte das Fahrzeug anhalten und unverletzt verlassen.

Feuerwehr Engelsbrand kann Feuer löschen

In der Folge geriet das Fahrzeug dann in Vollbrand. Die Feuerwehr Engelsbrand konnte den Brand löschen. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 60.000 Euro. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Landesstraße (Calwer Straße) in Richtung Grunbach gesperrt.