31-Jährigen mit Messer verletzt

Versuchtes Tötungsdelikt in Asylunterkunft in Pforzheim – 33-Jähriger festgenommen

Ein 33-Jähriger soll in einer Asylunterkunft in Pforzheim einen 31 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.