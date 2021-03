Vorbehalte gegen Grüne und SPD: Wird Rülke Minister, steht in Pforzheim die größte Fraktion vor dem Aus

Eine Ampelkoalition in Stuttgart könnte zum Aus für die größte Fraktion im Pforzheimer Gemeinderat führen. Wird deren Chef Hans-Ulrich Rülke Minister einer Regierung mit Grünen und SPD, stellen konservative Stadträte die Zusammenarbeit mit der FDP in Frage. Und es gibt weitere Probleme.

Der Kandidat ist gerührt. Als um kurz nach 18 Uhr die Prognose über die Bildschirme flimmert, sitzt Hans-Ulrich Rülke im Haus des Landtags und umarmt seine Frau Karin. 11,5 Prozent für die Liberalen, steht über dem gelben Balken der Projektion.

Wenig später wird der Spitzenkandidat aus Pforzheim in die Kameras sagen, demnach habe man „das beste Wahlergebnis erzielt, das die FDP seit 1968 in Baden-Württemberg erreichen konnte“. Und er sagt: „Wir sind offensichtlich die Partei, die am meisten zugelegt hat bei dieser Wahl.“

Dann macht Rülke in mehreren Interviews klar, dass er aus dem Wahlergebnis auch einen Regierungsanspruch ableitet. Eine Kommentatorin des Deutschlandfunks wird dieses Selbstbewusstsein am späten Abend „breitbeinig“ nennen. Dennoch: Das Ergebnis für die FDP ist in der Tat beeindruckend. Daran hat der Pforzheimer als Galionsfigur der Landesliberalen unbestritten einen großen Anteil. Und doch: Wenige Stunden später werden Rülkes kühne Aussagen von den Fakten eingeholt.