In Pforzheim ist die Feuerwehr um kurz vor 19 Uhr zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Der Dachstuhl eines Wohnhauses war in Brand geraten.

Dachstuhl in Flammen

Die Einsatzkräfte wurden um 18.49 Uhr zu einem brennenden Wohnhaus in der Paracelsusstraße gerufen. Dort war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten.

Offenbar keine Verletzten bei Brand in Pforzheim

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei wurde vermutlich niemand verletzt. Offenbar befanden sich keine Menschen in dem Objekt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor, der Einsatz dauerte am Abend an.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 20.32 Uhr)