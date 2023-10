Auf der Galopprennbahn in Iffezheim wird die Winterkönigin gesucht

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim stehen die letzten Rennen der Saison an. Beim Sales & Racing Festival wird unter anderem die Winterkönigin gesucht.

Zum Finale der Galoppsaison auf der Rennbahn Baden-Baden-Iffezheim, dem Sales & Racing Festival, stehen die ganz jungen Pferde im Mittelpunkt. Die auf Frühreife gezüchteten Vollblüter können – nach entsprechender medizinischer Prüfung – ihre Rennkarriere bereits mit zwei Jahren beginnen, deutlich früher als andere Rassen im Reitsport. „Ein junges Pferd wird zweimal verpflichtend untersucht: bevor es das erste Mal trainiert und vor dem ersten Rennstart“, betont Monica Venner, die unabhängig Beauftragte für Tierschutzfragen beim Dachverband Deutscher Galopp.

Elf Youngster im Ferdinand-Leisten-Memorial

Das BBAG Auktionsrennen über 1.400 Meter ist mit 200.000 Euro dotiert und damit das finanziell wertvollste Rennen für zweijährige Pferde in Deutschland. Favorisiert ist der von Andreas Suborics trainierte West Man, der beim Zukunftsrennen während der Großen Woche einen starken dritten Platz belegt hatte. Anfang Oktober versuchte man sich allerdings auf höchster Ebene vergeblich in Paris.

Ein interessanter Kandidat ist der von Andreas Wöhler vorbereite Ghorgan, der sein Lebensdebüt siegreich gestaltete. Der in Rastatt aufgewachsene Markus Klug bringt gleich drei Pferde an den Ablauf: Backes, Koelle und Tuppes, die alle dem Kölner Unternehmer Holger Renz gehören. Klug hat kürzlich überraschend angekündigt, dass er nach 13 Jahren als angestellter Trainer bei der Mehl-Mülhens-Stiftung bei Köln aufhören möchte, um künftig selbstständig zu arbeiten, und zwar in Krefeld.

Sieben Rennen hat Baden Galopp zum Auftakt des Sales & Racing Festivals im Angebot, los geht es an diesem Freitag um 13.15 Uhr, der letzte Start ist für 16.30 Uhr angesetzt. Denn nur eine halbe Stunde danach beginnt die Herbstauktion (die „Sales“). Die Katalognummern 1 bis 120 werden noch am Abend versteigert, am rennfreien Samstag geht es weiter. Gut 300 Pferde stehen insgesamt zum Verkauf. „Noch nie waren die BBAG-Verkäufe so erfolgreich wie in diesem Jahr“, betont der Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft, Klaus Eulenberger und verweist unter anderem auf Derbysieger Fantastic Moon, der bei der BBAG gekauft wurden. „Der Erfolg auf der Rennbahn führt über unsere Auktionen“, sagt Eulenberger.

Womöglich kommt am Sonntag noch ein neuer Star hinzu, denn im Preis der Winterkönigin, dem wichtigsten Rennen für zweijährige Stuten in Deutschland, sind ebenfalls einige Starterinnen, die durch den Auktionsring geführt wurden.

Für die Wetter bietet Veranstalter Baden Galopp zwei Rennen mit Viererwette, zudem wird wie schon bei der Großen Woche die V4-Wette ausgespielt. Während es bei der Viererwette gilt, die ersten vier Pferde in der richtigen Reihenfolge zu tippen, müssen bei der V4 die Sieger der Rennen vier bis sieben gefunden werden. Als Mindestgewinnausschüttung garantiert Baden Galopp jeweils 10.000 Euro. Das heiß, wer allein richtig liegt, bekommt die gesamte Summe, bei mehreren Gewinnern wird entsprechend geteilt.