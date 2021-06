BNN Tippspiel zur Fußball Europameisterschaft 2021

Was erwartet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei Joachim Löws letzter EM-Mission? Wer sind die schärfsten Widersacher im Kampf um den Titel? Und auf welche Besonderheiten müssen sich die Fans bei der verschobenen Jubiläums-Europameisterschaft einstellen?

An diesem Freitag geht es los: Die Fußball-Europameisterschaft in elf Ländern startet am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien in Rom (21 Uhr/Das Erste).

Die Leser der Badischen Neuesten Nachrichten können vom Eröffnungsspiel bis zum Finale am 11. Juli im Londoner Wembley Stadion nicht nur die aktuelle Berichterstattung in der Zeitung und auf bnn.de verfolgen.

Beim Tippspiel gibt es für die Teilnehmer 100 attraktive Preise zu gewinnen. Der Gewinner darf sich über einen Gutschein im Wert von 800 Euro unseres Gewinnspielpartners Einrichtungshaus Stork freuen.

Der Zweitplatzierte über einen Samsung 4k TV-Gerät mit 55 Zoll und wer am Ende der vier spannenden Wochen auf dem dritten Platz landet über zwei VIP-Karten für das Heimspiel des Karlsruher SC in der kommenden Zweitligasaison gegen den Hamburger SV. Der Anpfiff naht: Los geht’s!