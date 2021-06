Corona-Regeln machen es schwer

Gibt es in Bruchsal Public Viewing zu EM? Neue Corona-Verordnung macht Hoffnung

Die Fußball-Europameisterschaft beginnt am 11. Juni. Am 15. Juni spielt erstmals die deutsche Nationalelf. Wird es ein stilles Turnier ohne Public Viewing? An Großveranstaltungen denkt zwar keiner, aber für Gaststätten gibt es Hoffnung auf Abende mit Fußball.