Auch nach dem Ende der 14-tägigen Team-Quarantäne hält Corona den Karlsruher SC in Atem. Wie KSC-Sportchef Oliver Kreuzer den BNN bestätigte, fiel am Donnerstag bei einem Mitglied des Funktionsteams der obligatorische Schnelltest positiv aus.

Ein im Anschluss unternommener PCR-Test soll nun Gewissheit bringen, ob die Person tatsächlich infiziert ist. Bei den Spielern hatte die Testung Kreuzer zufolge durchweg negative Ergebnisse erbracht.

Am Donnerstagnachmittag befürchtete Kreuzer aufgrund des Verdachtsfalles in den eigenen Reihen noch keine Auswirkungen für das Zweitliga-Heimspiel gegen die Würzburger Kickers, das am Freitag um 18.30 Uhr angepfiffen werden soll. Das Abschlusstraining fand am Donnerstagnachmittag wie geplant statt.