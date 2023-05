Lucas Cueto war vor zwei Jahren mit großen Hoffnungen auf den nächsten Schritt vom Fußball-Drittligisten Viktoria Köln zum Karlsruher SC gekommen. Den Durchbruch in der Zweiten Liga hat der inzwischen 27-Jährige mit letzter Konsequenz danach nicht geschafft. Über die Rolle des Reservisten kam er nie hinaus.

Die Systemumstellung auf das Spiel mit Mittelfeldraute, mit der Chefcoach Christian Eichner früh in dieser Saison auf die anfänglichen Probleme reagierte, hatten sich die Möglichkeiten für den schnellen Außenbahnspieler auch nicht gerade verbessert.

KSC-Geschäftsführer Becker bestätigt Trennung

So werden sich die Wege des Außenbahnspielers und des KSC am Saisonende trennen. Wie Geschäftsführer Michael Becker am Freitag bestätigte, sind sich beide Seiten zwischenzeitlich übereingekommen, den auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Wo der gebürtige Kölner seine Zukunft sieht, wurde unterdessen noch nicht bekannt.

Der KSC wird Cueto am Sonntag vor dem Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem gerahmten Bild verabschieden. An seiner Seite werden dann Daniel Gordon, Florian Ballas, Lazar Mirkovic und wohl auch Stephan Ambrosius stehen.

Geduld gefragt bei Tim Breithaupt

Tim Breithaupt zählt zu den Spielern, für die das nicht gilt. Seine Zukunft ist noch nicht mit der letzten formalen Verbindlichkeit geregelt. Entgegen tagesaktueller Berichterstattungen vom Freitag befindet sich dessen Wechsel zum FC Augsburg für die fixierte Ablöse von um die vier Millionen Euro nach BNN-Informationen vorerst weiter in der Schwebe.

Dem FCA, der an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen auf Borussia Dortmund beziehungsweise Borussia Mönchengladbach trifft, fehlen rechnerisch noch Punkte zur absoluten Planungssicherheit. Nach Informationen unserer Redaktion wird die Bestätigung des wahrscheinlichen und bereits im Winter diskutierten Transfers erst nach Saisonende erfolgen.

Der schon am Sonntag beim KSC vor seiner Verabschiedung stehende Cueto kam in dieser Saison bislang 19-mal zum Einsatz und erzielte mit seinem Siegtreffer beim 3:2-Erfolg des KSC in der Hinrunde gegen den SV Sandhausen seinen einzigen Saisontreffer.