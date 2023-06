DFB-Pokal 2023/24: KSC reist nach Saarbrücken, SV Oberachern trifft auf SC Freiburg

Die Lose sind gezogen. Der Karlsruher SC und der SV Oberachern kennen ihre Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Auslosung in Dortmund

Zum Start in den DFB-Pokal der Saison 2023/24 fährt Fußball-Zweitligist Karlsruher SC zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der südbadische Pokalsieger SV Oberachern bekommt es in der ersten Runde mit dem SC Freiburg zu tun.

Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Losfee fungierte Stabhochspringerin Sarah Vogel, Ziehungsleiter war DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Für den SV Oberachern ist es der zweite Auftritt auf der nationalen Bühne. Das Ticket löste der Fünftligist aus Acherns größtem Stadtteil mit einem 3:0-Sieg im südbadischen Finale in Emmendingen gegen den Oberliga-Konkurrenten FC Villingen. Der SVO war damit der erste südbadische Verein im dritten Jahrtausend, der den Verbandspokal zweimal in Serie holte.

Oberachern chancenlos gegen Gladbach

Bei seiner Premiere im DFB-Pokal verlor der SV Oberachern im Juli 2022 die Erstrundenpartie gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach klar mit 1:9 (0:6). Den umjubelten Ehrentreffer für den Dorfclub aus der Ortenau erzielte Nico Huber in der 61. Minute zum zwischenzeitlichen 1:8. Das ungleiche Duell im Freiburger Dreisamstadion verfolgten offiziell 11.096 Zuschauer.

Dramatisches KSC-Aus in Sandhausen

Der Karlsruher SC, Pokalsieger der Jahre 1955 und 1956, meisterte seine Erstrundenpartie in der Vorsaison problemlos. Beim Oberligisten TSG Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern gewann der Zweitligist mit 8:0. In der zweiten Runde war allerdings Endstation für das Team von Trainer Christian Eichner – auf dramatische Weise im Elfmeterschießen beim damaligen Ligarivalen SV Sandhausen.

Bayern und Leipzig steigen erst später ein

Die Partien der ersten Runde 2023/24 werden zwischen dem 11. und 14. August 2023 ausgetragen. Ausnahmen: Titelverteidiger RB Leipzig und Meister Bayern München bestreiten am 12. August den deutschen Supercup und steigen daher erst am 26. und 27. September in den DFB-Pokal ein.

Erstmals werden die Viertelfinal-Spiele auf vier verschiedene Abende (30. und 31. Januar, 6. und 7. Februar 2024) verteilt, um neue Möglichkeiten der Vermarktung zu erschließen. Die zweite Runde (31. Oktober und 1. November 2023) wird ebenso wie Achtelfinale (5. und 6. Dezember 2023) und Halbfinale (2. und 3. April 2024) an zwei Terminen ausgetragen. Das Finale im Berliner Olympiastadion wird am 25. Mai 2024 ausgetragen.