DFL verlegt KSC-Spiel gegen Sandhausen – Nachholtermin am 8. Februar

Die Deutsche Fußball Liga hat das Zweitligaspiel des KSC gegen den SV Sandhausen am Sonntag abgesetzt. Der Karlsruher SC hatte zuvor wie angekündigt nach einem Corona-Ausbruch mit 16 positiv getesteten Spielern die Absetzung seines Heimspiels gegen den SV Sandhausen beantragt.

Die Partie ist für Dienstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr neu angesetzt.

Verbindlich geregelt ist nach Absprache mit dem Gesundheitsamt in Karlsruhe, dass alle 18 zwischenzeitlich infizierten Spieler des KSC für sieben Tage und alle deren Kontaktpersonen, also auch die neun nicht infizierten und gesunden Spieler, mindestens fünf Tage in Quarantäne bleiben.

Auch das komplette Trainerteam und die Physiotherapeuten der Mannschaft können wegen bestätigter Omikron-Infektionen bis kommenden Mittwoch ihren Jobs nicht nachgehen.

An ein Fußballspiel unter professionellen Bedingungen war somit längst nicht mehr zu denken gewesen.