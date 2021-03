Zu lesen bekamen es die KSC-Profis und ihr Trainerteam am Sonntag bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz in Weiß auf Blau: „Die 40 geknackt und noch lange nicht satt. Gradaus Karlsruh!“

Wir vermissen unsere Anhänger auch. Christian Eichner, KSC-Trainer

Über die Botschaft, die Fans am Trainingsplatz auf einem Banner angebracht hatten, freute sich Christian Eichner. Er bezeichnete die Aktion als „gelungene“, „hochwertige“ und „sehr feinfühlige“ Aktion. „Das kam auch in der Mannschaft sehr gut an. Wir vermissen unsere Anhänger auch. Ich glaube, dass sie den Jungs in solchen Spielen wie am Samstag einen enormen Push geben könnten“, sagte der Fußballlehrer.