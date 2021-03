Vor dem Spiel gegen Braunschweig

Fokus auf die „fußballerischen Dinge“: So will der KSC zu alter Offensivpower zurückfinden

In fünf Spielen nur zwei Treffer, davon ein Eigentor: Beim KSC lief es im heimischen Wildpark zuletzt offensiv alles andere als rund. Damit dies am Sonntag gegen Braunschweig besser wird, nimmt Trainer Eichner die fußballerischen Details in den Blick.