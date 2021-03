Reaktion auf Kritik

Nach Analyse im Tiefbauamt: KSC bekommt einen neuen Rasen

Der Karlsruher SC wird in der kommenden Saison einen neuen Spieluntergrund bekommen. Mit diesem Entschluss reagiert die Stadt Karlsruhe auf die Kritik am Rasen, die in den vergangenen Monaten jedes KSC-Heimspiel begleiteten.