Vieles im Fußball-Geschäft geschieht hinter verschlossenen Türen. Das war vor 50 Jahren so und ist es heute noch. Doch mit ein wenig Abstand lässt sich etwa über geplatzte Transfers, Wetten mit Weltmeistern und Ausflüge ins Rotlicht-Viertel sprechen.

Zahlreiche ehemalige KSC-Spieler haben das getan und ihre Erinnerungen mit BNN-Redakteur René Dankert geteilt. Er hat sie aufgeschrieben und für das Buch „Hinterm Nackten Mann“ aufbereitet.

KSC-Stars am 1. Juli in der BNN-Geschäftsstelle in Karlsruhe

Am 1. Juli kommen mehrere der zitierten KSC-Stars in der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße 1-5 in Karlsruhe zusammen, erzählen in kleiner Runde Anekdoten und schreiben Autogramme. Was dort geboten ist.

Welche KSC-Größen werden dabei sein?

Geplant sind drei Gesprächsrunden mit jeweils drei ehemaligen Spielern, die in den vergangenen Jahrzehnten die Geschichte des KSC geprägt haben. Für den Auftakt haben sich Rekord-Spieler und Kult-Torhüter Rudi Wimmer, der ehemalige Abwehrrecke und heutige Teammanager Burkard Reich sowie Marco Engelhardt angekündigt. In der zweiten Runde sind Rekord-Torjäger Emanuel Günther, Sean „Crocodile“ Dundee und Mario Eggimann zu Gast. Zum Abschluss kommen Rolf Dohmen, Sebastian Freis und ein Überraschungsgast in die Lammstraße.

Wann geht es los?

Die erste Runde taucht ab 11.15 Uhr mit ganz individuellen Einblicken in die KSC-Geschichte ein. Danach geht es im Stundenrhythmus um 12.15 und 13.15 Uhr weiter.

Sind die Runden öffentlich?

Nein. Mit dabei sind jeweils 25 BNN-Leser und KSC-Fans, die sich beworben hatten und vorher ausgelost wurden.

Also lohnt es sich nicht, spontan vorbeizukommen?

Doch. Nach jeder offiziellen Gesprächsrunde werden die KSC-Legenden noch bleiben und für Fans Autogramme schreiben. Unterschriften auf speziell gedruckten Autogrammkarten gibt es aber nur beim Kauf eines Buches. Vorgesehen sind dafür Stehtische vor dem Gebäude in der Lammstraße 1-5. Sollte es regnen, verlagert sich das Geschehen nach drinnen.

Was kostet „Hinterm Nackten Mann“?

Der 160 Seiten starke Ritt durch die KSC-Historie von den 1970ern bis heute ist für 19,90 Euro zu haben. René Dankert hat für das Buch viele spannende, teils kuriose und lustige Anekdoten von verschiedenen Spieler-Generationen zusammengetragen und in kurzen launigen Episoden aufs Papier gebracht. Zudem enthält das Buch viele bis heute unveröffentlichte Bilder.

Gibt es das Buch nur in den BNN-Geschäftsstellen?

Nein. In den vergangenen Tagen konnten Fans das Werk vorab und exklusiv ausschließlich dort erwerben. Ab dem 1. Juli wird „Hinterm Nackten Mann“ auch im freien Buchhandel erhältlich sein.

Welche Spieler kommen noch in dem Buch vor?