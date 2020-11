Für den gezeichneten KSC-Profi Hofmann war es „klar Rot“

Beim Karlsruher SC leckte man am Tag nach der 3:4-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 Wunden. Robin Bormuth trug als Souvenir aus der intensiven Partie ein Pflaster. Und am Hals von Philipp Hofmann war abzulesen, wie viel Glück die Hessen in einer bestimmten Szene hatten.

Die Striemen an Philipp Hofmanns linker Halsseite erzählten noch am Montag zur Auslauf-Stunde der Verlierer von der Beweglichkeit, die dessen elf Zentimeter kleinerer Darmstädter Berufskollege Nicolai Rapp tags zuvor auf dem Rasen aufgebracht hatte: „Als ich es nachher nochmal gesehen habe, muss ich schon sagen, dass das eigentlich klar Rot war. Es war offene Sohle und das auf der Höhe. Ich bin ja auch nicht ganz so klein“, ging der Torjäger des Karlsruher SC gedanklich nochmals jene Szene aus der 43. Spielminute durch, in der den 196 Zentimeter langen Hofmann Rapps Fuß in Kopfhöhe getroffen hatte.

Nach Abpfiff der wilden, mit 3:4 verlorenen Zweitligapartie gegen den SV Darmstadt 98 hatte sich der Karlsruher Doppel-Torschütze (zum 1:1 und zum 3:3) in der Schiedsrichterkabine bei Arne Aarnink nach dessen Motiv für die milde Regelauslegung erkundigt. „Der Schiri hat gesagt, das war so ein 50:50-Ding. Aber uns erklären sie jedes Jahr, dass offene Sohle…und dann noch ins Gesicht….“ Hofmann vervollständigte den Satz nicht. Rapp hatte für sein gefährliches Spiel nur Gelb gesehen, Marvin Wanitzek den fälligen Strafstoß zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der Karlsruher verwandelt – und Kyoung-Rok Choi kurz vor der Pause die Riesenchance zum 3:1 liegen lassen.