Die ersten KSC-Profis schauen für Check-ups im Krankenhaus vorbei

Schon an diesem Dienstag werden die ersten Spieler des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zu einem Pflichttermin erwartet. Fünf Tage vor dem offiziellen Start in die Saisonvorbereitung wird eine Gruppe Frühstarter im Städtischen Klinikum zu den obligatorischen sportmedizinischen Tests antreten.

Mit Rücksicht auf die Kapazitäten werden die alljährlich üblichen Untersuchungen der Profis auf diesen Dienstag und Mittwoch sowie auf dieselben Tage der kommenden Woche aufgeteilt.

Unter den ersten Rückkehrern wird am Dienstag auch Marvin Pourié sein. Der in der zurückliegenden Saison an den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehene Stürmer wird zum 1. Juli wieder bei den Badenern unter Vertrag stehen.