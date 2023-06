Was für ein Auftakt im neuen Wildparkstadion: Der KSC startet zu Hause gegen den HSV. Am ersten Spieltag müssen die Badener derweil zu einem Aufsteiger.

Ein Knaller zum Start: Der KSC bestreitet sein erstes Pflichtspiel im neuen Wildparkstadion gegen den Hamburger SV. Wie aus den neuen Spielplänen, die auf der Seite der Deutschen Fußball Liga (DFL) bereits einsehbar sind, hervorgeht, treffen die Badener am zweiten Spieltag der Zweiten Liga auf den einstigen Bundesliga-Dino. Die Partie findet am ersten August-Wochenende (5., 6., oder 7. August) statt.

Zum Auftakt bekommt es der KSC demnach mit dem VfL Osnabrück zu tun. Die Begegnung beim Aufsteiger aus der Dritten Liga wird am 28., 29. oder 30. Juli ausgetragen. Eröffnet wird die neue Zweitliga-Saison am 28. Juli (20.30 Uhr) mit dem Duell des HSV gegen Absteiger FC Schalke 04.

Die neue Runde in der Bundesliga startet derweil am 18. August mit dem Spiel Werder Bremen gegen Bayern München. Direkt am ersten Spieltag (19. oder 20. August) kommt es zum badischen Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg. Der VfB Stuttgart empfängt den VfL Bochum.

Frühes Wiedersehen mit Ex-KSC-Trainer Kauczinski

Eigentlich sollten die Pläne erst am Freitag um 12 Uhr veröffentlicht werden. Die DFL stellte sie aber über eine Stunde früher online, nachdem die Termine bereits zuvor bei Twitter verbreitet worden waren.

Zum zweiten Heimspiel des KSC kommt am 25., 26. oder 27. August Eintracht Braunschweig in den BBBank Wildpark, das zweite Auswärtsspiel führt das Team von Trainer Christian Eichner am Wochenende zuvor (18. bis 20. August) zum Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden, der vom früheren KSC-Coach Markus Kauczinski betreut wird.

Heißer Herbst in Karlsruhe mit Wildparkstadion-Spielen gegen FCK und Schalke

Nach dem HSV-Spiel stehen in der Vorrunde weitere Highlights im Wildpark auf dem Programm: Am sechsten Spieltag (15. bis 17. September) kommt der 1. FC Kaiserslautern zum Südwest-Derby nach Karlsruhe, an Spieltag Nummer zehn (20. bis 22. Oktober) trifft der KSC zu Hause auf den FC Schalke 04.

Die Termine gegen den zweiten Bundesliga-Absteiger, Hertha BSC, werden sich die KSC-Fans besonders dick im Kalender markieren, schließlich verbindet beide Clubs schon lange eine Fan-Freundschaft.

Das Duell in der Vorrunde findet am 13. Spieltag (10. bis 12. November) in Berlin statt, das Rückspiel wird am 30. Spieltag (19. bis 21. April) ausgetragen. Das Jahr endet für den KSC zwischen dem 15. bis 17. Dezember mit einem Heimspiel gegen den SV Elversberg. Beim Aufsteiger bestreiten die Blau-Weißen dann am 19. Mai 2024 (15.30 Uhr) das Saisonfinale.

Start der 2. Fußball-Bundesliga: Keine guten Erinnerungen beim KSC ans Vorjahr

Im Vorjahr waren die Karlsruher SC beim SC Paderborn (0:5) denkbar schlecht in die Saison gestartet und hatten auch ihr erstes Heimspiel gegen den SC Magdeburg (2:3) verloren.

Seit 22. Juni läuft beim KSC die Vorbereitung, am Sonntag geht es ins Trainingslager nach Österreich. Das neue Stadion wird offiziell am 19. Juli mit einem Spiel gegen den Premiere-League-Club FC Liverpool eröffnet.