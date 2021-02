Bauzäune, Bagger, ein provisorischer Weg von der Kabine auf den Rasen und das alles in einem halbfertigen Stadion: Den Spielern des Karlsruher SC dürfte am Freitagabend am Böllenfalltor so manches bekannt vorgekommen sein.

Schließlich wird auch in Darmstadt gerade eine neue Arena gebaut. Und die Baustelle mit der gerade neu entstehenden Haupttribüne erinnerte dann doch stark an die Verhältnisse im Wildpark. Das Ergebnis sprach am Ende allerdings dafür, dass der KSC in seinem Auswärts-Flow geblieben war. 1:0 hieß es nach dem Abpfiff für die Gäste, wie an der provisorischen Anzeigetafel, einem simplen Plakat auf der verwaisten Südtribüne, abzulesen war.

Die Badener hatten beim SV Darmstadt 98 also den nächsten Dreier in der Fremde eingeheimst – den fünften in Folge. In der Auswärtstabelle steht der KSC damit vorerst ganz oben, im Gesamtklassement weiter auf Rang fünf. Der Rückstand auf das Spitzen-Quartett, das am Samstagmittag beziehungsweise im Falle des Hamburger SV am Montagabend noch gefordert ist, beträgt aktuell nur noch drei Punkte.