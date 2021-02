Die kurze Fahrt ins gut 100 Kilometer entfernte Darmstadt traten die Spieler des Karlsruher SC bereits am frühen Donnerstagabend an. Mit an Bord hatten Jérôme Gondorf und seine Teamkollegen die Hoffnung, am darauffolgenden Tag ähnlich vergnügt die Rückreise anzutreten, wie sie dies nach den vier zurückliegenden Auswärtspartien getan hatten.

Seit dem Jahreswechsel hat der KSC alle seine Spiele in der Fremde für sich entschieden und sich auch deshalb auf dem Weg zur anvisierten 40-Punkte-Marke eine hervorragende Ausgangsbasis geschaffen.

Sollten die Badener am Freitagabend (18.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 die Saisonzähler 37, 38 und 39 einheimsen, würden sie zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an das Spitzen-Quartett aus Hamburg, Fürth, Bochum und Kiel heranrücken.