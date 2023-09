Im Presseraum des Karlsruher SC war eine bunt gemischte Gruppe zusammengekommen. Zwei Stunden vor Anpfiff des KSC-Heimspiels gegen Holstein Kiel hatten sich dort am Samstagvormittag DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann, die frühere Nationalspielerin Renate Lingor, KSC-Fanvertreter und Michael Becker, Geschäftsführer des KSC, eingefunden.

Anlass für den Termin war die Verleihung der Fair-Play-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an die Anhänger der Karlsruher. Diese hatten im Juli 2022 beim Heimspiel gegen Magdeburg dem kurz nach Abpfiff kollabierten Verteidiger Jamie Lawrence mit zwei Riesenfahnen Schatten gespendet und dessen Privatsphäre geschützt.

Lawrence, am Sonntag mit den Magdeburgern beim 1. FC Nürnberg gefordert, dankte den Fans per Videobotschaft für deren Einsatz. „Das ist eine Aktion, die ich auf jeden Fall nicht als selbstverständlich ansehe“, sagte der 20-Jährige.

Frühere Nationalspielerin Lingor sieht auch bei den Fans eine Vorbildfunktion

„Wenn man daran denkt, wie viele Menschen bei einem Unfall auf der Autobahn anhalten und dann wird fotografiert und gepostet. Ihr habt genau das Gegenteil gemacht“, rief Zimmermann dem Supporters-Vorsitzenden Marco Fuchs und einem anwesenden KSC-Fan zu.

Auch Lingor, Mitglied der zuständigen DFB-Jury, lobte die Aktion. „Die Fans haben genauso eine Vorbildfunktion, wie sie der Spieler oder die Spielerin auf dem Platz hat“, findet die gebürtige Karlsruherin, die sich wie Zimmermann bei der Abstimmung aufgrund ihres regionalen Bezuges enthalten hatte, wie Zimmermann erklärte.

„Die Aktion war ein Stück weit selbstverständlich – jetzt einmal unabhängig davon, ob es dafür einen Preis gibt oder nicht“, erklärte Fuchs derweil, der noch nicht sagen konnte, welchen Platz die Medaille künftig bekommen wird.

KSC-Spiel gegen Magdeburg war in mehrfacher Hinsicht ein besonderes

Nach Angaben von Zimmermann hatte sich die Aktion gegen drei weitere Vorschläge aus dem Profibereich durchgesetzt. Der DFB-Vize, gleichzeitig auch Präsident des Badischen Fußballverbandes (bfv), fand letztlich noch: „Die Fans und der DFB haben das gleiche Problem: Wir bekommen unsere positiven Botschaften auch nicht transportiert. Von daher: Willkommen als Brüdern und Schwestern in unserem Boot.“

Das Spiel am 24. Juli 2022 und dessen Begleitumstände waren in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich gewesen. Bereits vor dem Abpfiff der Zweitliga-Begegnung zwischen dem KSC und dem 1. FC Magdeburg, die 3:2 für die Gäste endete, war der Fußball in den Hintergrund gerückt.

Auf der Südtribüne musste ein Fan reanimiert und anschließend ins Städtische Klinikum gebracht werden. Auch hier hatten die Karlsruher Anhänger einen Sichtschutz eingerichtet und zudem vorübergehend den Support für ihr Team eingestellt. Die Fans aus Magdeburg zeigten sich solidarisch und schlossen sich dem Stimmungs-Break an.

DFB verleiht Fair-Play-Medaillen seit 1997

Der nächste medizinische Notfall folgte an jenem heißen Sonntagnachmittag unmittelbar nach dem Schlusspfiff, als FCM-Spieler Lawrence noch auf dem Platz kollabierte. Abgeschirmt von zwei Riesenfahnen, die als Schattenspender und Sichtschutz dienten, wurde der Abwehrspieler zunächst vor Ort behandelt und dann unter aufmunterndem Beifall der Zuschauer und der KSC-Spieler auf einer Trage abtransportiert.

„Ohne Zögern und dabei überlegt und wirkungsvoll setzten sie sich für einen am Boden liegenden Gegenspieler ein“, hatte der DFB das Verhalten der KSC-Fans zuvor in einer Mitteilung gelobt. Fair-Play-Medaillen verleiht der Verband seit 1997.

Zu den Preisträgern der jüngeren Vergangenheit zählen der frühere U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier und Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler. Erstmals ging die Auszeichnung nun an eine Fangruppierung.

Fairster Amateurfußballer kommt aus Bayern

Gleichzeitig prämiert der DFB jedes Jahr auch den fairsten Amateurfußballer. Diesmal erhielt die Medaille der Bezirksligaspieler Sebastian Krieg vom SV Schalding-Heining aus dem Bayerischen Fußball-Verband.

Dieser hatte nach einem Torerfolg, bei dem der gegnerische Torhüter verletzt liegengeblieben war, seine Mitspieler dazu veranlasst, dem Kontrahenten einen Treffer „zu schenken“.