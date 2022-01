Leihe bis Saisonende: KSC setzt auf Rückkehrer Goller

Ein Rückkehrer soll beim Karlsruher SC für mehr Schwung auf den offensiven Außenbahnen sorgen. Der Fußball-Zweitligist gab wenige Stunden vor Schließung des Winter-Transferfensters bekannt, dass er bis Saisonende Benjamin Goller als Leihspieler verpflichtet hat.

„Wir kennen Benjamin Goller, er den KSC – das passt perfekt. Wir hätten ihn schon im vergangenen Sommer gerne behalten, konnten eine erneute Leihe dann aber aus verschiedenen Gründen nicht realisieren“, meinte KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer, „Umso mehr freut es uns jetzt, dass wir gemeinsam mit Darmstadt und Bremen eine Lösung gefunden haben.“

Goller ließ wissen: „Der Kontakt mit dem KSC rund um Christian Eichner ist nie abgerissen. Ich freue mich sehr, hier im vertrauten Umfeld wieder loszulegen.“

Goller konnte sich in Darmstadt nicht entscheidend durchsetzen

Werder Bremen hatte Goller in der vergangenen Saison an den KSC ausgeliehen, für den er in 28 Pflichtspiel-Einsätzen vier Tore erzielte. Ein weiteres Engagement Gollers im Wildpark kam nicht zustande, kurz vor Rundenbeginn gab Werder den 23-Jährigen dann leihweise an Darmstadt 98 ab.

Bei den Lilien kam Goller aufgrund der großen Konkurrenz um Mathias Honsak, Braydon Manu, Tim Skarke, Erich Berko, und Marvin Mehlem nicht so wie erhofft zum Zuge. In seinen elf Einsätzen, neun davon von Beginn an, gelangen ihm zwei Tore.

Zuletzt war dem gebürtigen Reutlinger nur die Reservistenrolle geblieben, beim Gastspiel des KSC in Darmstadt Mitte Januar hatte ihn Trainer Torsten Lieberknecht überhaupt nicht im Kader berücksichtigt.

Reaktion auf Jensens erneute Verletzung

Die Karlsruher reagieren damit auf die angespannte Personalsituation und die erneute Verletzung von Leon Jensen.

Der Mittelfeldspieler, der vor der Saison in den Wildpark gewechselt war, hatte sich im Trainingslager in Spanien eine Knochenabsplitterung im operierten rechten Knie zugezogen, nachdem er in der Sommervorbereitung im selben Knie einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Wenige Stunden, bevor der Club Gollers Rückkehr verkündet hatte, war bekannt geworden, dass der KSC sein Eigengewächs Dominik Kother bis Saisonende an den Drittligisten Waldhof Mannheim verleiht.

Nun ist klar, dass Goller als weitere Option für die Außenbahn den Kader numerisch und – so zumindest der Plan der Verantwortlichen – auch qualitativ aufstocken wird.

Konkurrenz für Cueto, Kaufmann und Lorenz

Die beiden für die Außen verpflichteten Neuzugänge Lucas Cueto und Fabio Kaufmann, der sich nach einer Blinddarm-OP gerade erst wieder zurückgekämpft hat, waren im bisherigen Saisonverlauf noch nicht so wie erhofft in Schwung gekommen. Und Routinier Marc Lorenz hatte Ende 2021 eine Schulterluxation außer Gefecht gesetzt.

Der Linksaußen bemüht sich aktuell um den Anschluss an die Startelf. Nun hat das Trio mit Goller einen neuen Konkurrenten bekommen.