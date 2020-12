Heise gesperrt, Carlson und Kobald angeschlagen: KSC-Trainer Eichner muss sich vor dem Jahresauftakt am Samstag in Würzburg mit Personalsorgen in der Defensive herumschlagen.

Die zu Saisonbeginn ziemlich sattelfeste KSC-Defensive hat zuletzt Schwächen offenbart. In den drei letzten Spielen 2020 musste Torhüter Marius Gersbeck acht Mal hinter sich greifen. Ausgerechnet in diesem Mannschaftsteil plagen den Karlsruher SC vor dem Jahresauftakt am Samstag (13 Uhr) bei den Würzburger Kickers nun Personalsorgen.

Bei der Trainingseinheit am Mittwochvormittag konnten weder Dirk Carlson noch Christoph Kobald mitwirken. Während sich der luxemburgische Nationalspieler Carlson mit Rückenproblemen herumschlägt, setzte Innenverteidiger Kobald wegen Beschwerden an der Achillessehne aus. Was das für die Partie am Samstag gegen das Liga-Schlusslicht bedeutet, vermochte KSC-Coach Christian Eichner am Mittwoch noch nicht zu sagen.

Choi und Djuricin trainieren mit der Mannschaft

Ein Ausfall des Duos käme zur Unzeit. Schließlich fehlt gegen Würzburg der etatmäßige Linksverteidiger Philip Heise aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre, Carlson sollte diesen eigentlich vertreten. Und Sebastian Jung, der ebenfalls die äußeren Positionen in der Viererkette einnehmen kann, befindet sich nach einem Muskelfaserriss in der Platz-Reha und ist am Samstag noch keine Option.

Ohne Kobald wäre auch die taktische Variante, hinten mit einer Dreierkette zu operieren, kaum machbar.

Am Mittwoch gab es in personeller Hinsicht allerdings auch positive Nachrichten: Kyoung-Rok Choi, den zuletzt muskuläre Probleme außer Gefecht gesetzt hatten, konnte ebenso das Mannschaftstraining absolvieren wie Marco Djuricin. Gut möglich, dass beide bereits beim Würzburg-Spiel wieder im Kader stehen.