Erster Heimspiel 2022

KSC weiter mit Personalsorgen: Ohne Kobald gegen Sandhausen

Am Dienstagabend geht das Flutlicht im Wildpark an. Der KSC bestreitet sein erstes Heimspiel 2022 gegen den badischen Nachbarn aus Sandhausen. Allerdings sind die Blau-Weißen gezwungen, in diesem Spiel ihre Innenverteidigung umzubauen.