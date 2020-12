Letztes Auswärtsspiel des Kalenderjahres

KSC will gegen Aue wieder mit Gondorf und mehr Aggressivität auf dem Platz stehen

Das Erzgebirge war in den letzten Jahren kein gutes Pflaster für den Karlsruher SC. Das soll sich am Donnerstagabend ändern, wenn die Badener beim Tabellennachbarn in Aue antreten.