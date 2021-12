Live-Ticker: KSC empfängt 1. FC Heidenheim im Wildpark

Nach der schmerzhaften 3:1-Niederlage gegen Dynamo Dresden will der KSC im eigenen Stadion wieder einen Erfolg feiern - Gegner am 17. Spieltag ist der 1. FC Heidenheim. Die Gäste aus Ost-Württemberg sitzen derzeit auf dem 6. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga - selbst mit einem Sieg uneinholbar für den KSC (derzeit auf Rang 10).

Die Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen - bei den letzten drei Begegnungen gab es aus Karlsruher Sicht einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage.

Wie werden sich die KSC-Kicker schlagen? Die Partie im bnn.de-Liveticker: