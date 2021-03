Live-Ticker: KSC muss zum SC Paderborn

Im Duell um die vorderen Plätze legt der KSC am Freitagabend vor. Nur mit einem Sieg halten die Badener weiter den Anschluss an die Führungsgruppe. Die Gegner unter sportlicher Leitung von Steffen Baumgart sind jedoch alles andere als ein angenehmer Gegner.

Auf fremden Plätzen ist der Karlsruher SC in dieser Saison eine echte Macht. Von bisher zwölf Partien gewann die Eichner-Elf ganze acht.

Das ist jedoch auch notwendig, denn im Wildpark ist die Bilanz eher die eines Abstiegskandidaten. Ob es am Geläuf liegt? Reine Spekulation. In der Summe rangiert der KSC vor diesem Spiel noch in Schlagdistanz zum Führungsquartett Holstein Kiel, Greuther Fürth, HSV und VfL Bochum.

Der heutige Gegner, Bundesliga-Absteiger SC Paderborn, steht derweil im gesicherten Mittelfeld. Mit einem Trainer an der Seitenlinie, der von der ersten Minute an gefühlt schon gelb-gefährdet ist, sind die Paderborner jedoch jederzeit in der Lage, auch vermeintlich bessere Gegner zu schlagen.

Das musste unter anderem Bundesligist Borussia Dortmund Anfang Februar am eigenen Leib erfahren, der im Pokal-Achtelfinale 120 Minuten und einen äußerst zweifelhaften 3:2 Siegtreffer von Goalgetter Erling Haarland brauchte, um die Mannschaft von Steffen Baumgart zu besiegen.