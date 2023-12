Der KSC empfängt am 15. Spieltag Hansa Rostock. Das Spiel im Wildparkstadion beginnt um 13.30 Uhr. Die BNN begleiten das Heimspiel in einem Live-Ticker.

Schafft der Karlsruher SC endlich den Doppelpack? In dieser Saison ist es den Blau-Weißen noch nicht gelungen, zwei Siege aneinanderzureihen. An diesem Sonntag ist die Gelegenheit günstig: Nach dem 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg steht eine weitere Partie vor heimischer Kulisse an.

Hinzu kommt, dass die jüngste Bilanz gegen den Kontrahenten Hansa Rostock äußerst positiv ausfällt. Von den vergangenen 13 Duellen gingen sechs an den KSC, sechs endeten unentschieden und nur eines gewannen die Kicker von der Ostsee.

Schleusener, Matanovic, Zivzivadze: Wer stürmt beim KSC gegen Hansa Rostock?

Bei den Karlsruhern hat sich auf zwei Positionen der Konkurrenzkampf in den vergangenen Tagen verschärft: In der Innenverteidigung nahm zuletzt Marcel Beifus anstelle von Robin Bormuth den Platz neben Abwehrchef Marcel Franke ein.

Und im Sturm streiten sich Fabian Schleusener, Igor Matanovic und Budu Zivzivadze, als Joker Doppel-Torschütze gegen Nürnberg, um die zwei Plätze in der Startelf.

Das Spiel gegen Rostock wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Die BNN begleiten die Partie mit einem Live-Ticker.