Testspiel

Test statt DFB-Pokal: KSC empfängt am Dienstag die Würzburger Kickers

Während sein erster Rückrundengegner SC Paderborn am Dienstag den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal werfen könnte, nutzt der in der zweiten Runde am SV Sandhausen gescheiterte Karlsruher SC die Gelegenheit zu einem Test.