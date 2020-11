Der Karlsruher SC hat einen ganz wichtigen Erfolg eingefahren. Am siebten Spieltag sicherten sich die badischen Zweitliga-Fußballer einen 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC St. Pauli. Es ist der zweite Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner, die mit sieben Zählern nun auf dem 15. Tabellenplatz in die Länderspiel-Pause geht.

Es war wahrlich ein Beginn nach Maß für den KSC. Bereits in der vierten Spielminute ging der Gast am Millerntor in Führung. Torschütze: Marco Thiede. Der 28-jährige Rechtsverteidiger erzielte damit sein erstes Tor im Trikot der Badener und erst seinen zweiten Profi-Treffer überhaupt. Sein Schuss aus der zweiten Reihe knallte an den Pfosten und ging von da klar ins Tor, wie der Videobeweis nach kurzer Verzögerung auflöste.