BNN laden zur Diskussionsrunde mit und über den KSC ein

Fußball ist ein Spagat zwischen Herz und Kommerz. Gelingt der in Karlsruhe? Die BNN laden zur Diskussionsrunde ins Ständehaus ein.

Anmeldung per E-Mail

Schwindelerregende Gehälter, verrückte Anstoßzeiten und teure Ticketpreise – der Fußball ist ein milliardenschweres Geschäft, in dem der KSC seinen Platz einfordert.

BNN laden zur Diskussionsrunde ein

Wie viel Herz kann sich der Verein in dieser kommerzialisierten Sportwelt noch leisten? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde der BNN am 14. Juli. Was Fans dazu wissen müssen.

Wer ist mit dabei?

Rede und Antwort stehen KSC-Geschäftsführer Michael Becker und Marco Fuchs, Chef des Fan-Dachverbands Supporters. Außerdem sprechen die KSC-Legenden Michael Harforth, Gunther Metz und Timo Staffelt als Vertreter verschiedener Generationen von Fußballprofis mit. Ergänzt wird die Runde von BNN-Sportredakteur René Dankert, der seit vielen Jahren ganz nah am KSC dran ist und die Entwicklungen dokumentiert. Vor wenigen Tagen ist sein Buch „Hinterm Nackten Mann“ mit vielen bislang unveröffentlichten Anekdoten und Fotos aus der Vereinsgeschichte erschienen.

Bislang war von einem Überraschungsgast die Rede?

Es war vorgesehen, dass auch ein Spieler aus dem aktuellen Kader des KSC mit auf der Bühne steht. Der Trainingsplan von Trainer Christian Eichner verhindert das allerdings. Die Profis stehen zeitgleich zur Veranstaltung für die Vorbereitung auf dem Rasen.

Wo findet die Diskussionsrunde „Zwischen Herz und Kommerz“ statt?

Im Ständehaus in der Karlsruher Innenstadt am Freitag, 14. Juli, um 16 Uhr. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Der Saal bietet Platz für rund 200 Fans und Zuhörer. Daher ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Wie können Interessierte dabei sein?

Einfach eine kurze E-Mail mit dem Betreff „KSC-Diskussionsrunde“ an redaktion@bnn.de senden. In der Nachricht sollten Name, Telefonnummer sowie die Anzahl der gewünschten Karten angegeben sein. Der Eintritt ist kostenlos.

Können auch Fans mitreden?