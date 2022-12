Analyse der Spielzeit

Von wegen, ein Spiel dauert 90 Minuten: WM-Partien trotz Extralängen noch viel zu kurz

Die Fußball-WM in Katar schlägt in Sachen Nachspielzeiten alles Bekannte. Im Schnitt legten die Schiedsrichter auf die reguläre Spielzeit von 90 Minuten noch elf Minuten drauf. Doch auch dann rollte der Ball, wie in den Halbfinalspielen, nur etwa eine Stunde.