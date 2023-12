Konkurrent tritt nicht an

Aufstieg auf der Couch: SV Germania Weingarten ist zurück in der Ringer-Bundesliga

2017 war der SV Germania Weingarten zuletzt in der Bundesliga aktiv. Es folgte ein Zerwürfnis mit dem Deutschen Ringerbund – samt neuer Liga und 2021 ein Neustart in der Oberliga. Nun sind die Germanen zurück in Liga eins. Ganz ohne Entscheidungskampf.