Das Corona-Jahr 2020 hat auch bei den Sportvereinen ins Kontor geschlagen. Alle neun Sportkreise im Bereich des Badischen Sportbunds (BSB) beklagen einen Mitgliederschwund von im Schnitt fast drei Prozent: Ein Minus von 2,49 Prozent bei den Männern, 3,67 Prozent bei den Frauen. Das geht aus der aktuellen Mitgliedererhebung des BSB hervor, die den BNN vorliegt. Knapp 800.000 Nordbadener sind in einem Sportverein organisiert.

Am stärksten betroffen vom Rückgang ist der Sportkreis Mannheim mit minus 4,67 Prozent. Karlsruhe vermeldet 5.616 Mitglieder weniger im Vergleich zu 2019, das entspricht einem Minus von 3,25 Prozent. In Pforzheim/Enzkreis sind 2,53 Prozent, im Sportkreis Bruchsal 1,75 Prozent weniger Menschen in einem Sportverein.

Eklatant machen sich Corona und die Lockdowns beim Nachwuchs bemerkbar. BSB-weit steht eine Abnahme von rund 15 Prozent bei den bis Sechsjährigen zu Buche. In der Altersklasse sieben bis 14 beträgt das Minus vier Prozent. Während die Gruppe der 15- bis 18-Jährigen ein moderates Minus von 1,8 Prozent ausweist, sind es bei den 19- bis 21-Jährigen gut doppelt so viele, wobei sich Männer mit minus 4,62 Prozent deutlich häufiger abgemeldet haben als Frauen (minus 2,85). Krasser ist die Bilanz in Karlsruhe: Bei den Männern ein Minus von 6,86 Prozent, bei den Frauen von 3,65. In Pforzheim sind von den 19- bis 21-Jährigen Männern gar 7,76 Prozent weniger Mitglieder. In Bruchsal liegt der Wert dagegen deutlich unter einem Prozent. Interessant auch: Bei den 41- bis 60-Jährigen liegt BSB-weit das Minus bei den Männern bei 2,60 Prozent, bei den Frauen bei 3,88.