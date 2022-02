In der Vorrunde wurden in der Südbaden- und Landesliga die Teams für die Auf- und Abstiegsrunde ermittelt. Während sich die ersten vier Teams für die Aufstiegsrunde qualifizierten, geht es für die restlichen Mannschaften in die Abstiegsrunde. In der Südbadenliga treffen nun die Teams aus dem Süden und Norden aufeinander. Die Mannschaften aus der Landesliga treffen auf die Vertreter der zweiten Nordstaffel. In beiden Ligen gibt es zwischen diesen Teams ein Hin- und Rückspiel. Einen weiteren Vergleich mit den Kontrahenten aus der Vorrunde gibt es nicht.