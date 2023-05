Ein Mann für alle Handball-Fälle

Karlsruhe. Rund 50.000 Ehrenamtliche helfen in nordbadischen Clubs dabei, ein Sportangebot für knapp 790.000 Menschen auf die Beine zu stellen. Wie der Badische Sportbund Nord (BSB) in seiner Studie „Sozialrendite des Vereinssports“ beziffert, leisten die Ehrenamtlichen 8,5 Millionen Arbeitsstunden im Jahr, was einer Wertschöpfung von circa 130 Millionen Euro entspreche.

An dieser Stelle würdigen die Badischen Neuesten Nachrichten jeden Freitag die Leistung von Menschen, die mit ihrem Engagement mit für eine lebendige, vielfältige Sportlandschaft sorgen. Wir fragen nach, warum sie ihre Freizeit opfern, was sie ärgert und was für sie der Lohn ist. An diesem Freitag: Franz Schneider (73), stellvertretender Vorsitzender des Badischen Handball-Verbands (BHV). Zuvor war Schneider aktiver Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Verbandsjugendwart, Kassenwart, Vizepräsident Spieltechnik, Kreisvorsitzender und noch einiges mehr..