Für Kreisligist TSV Auerbach hat der Aufstieg keine Priorität

Vordergründig rutschte der TSV Auerbach durch das 1:2 verlorene Topspiel des 13. Spieltages bei der Fußballvereinigung Weingarten am vergangenen Sonntag in der Kreisliga-Tabelle nur von Platz drei auf vier ab. Aber alle drei nun vor den Schützlingen von Trainer David Blank rangierenden Mannschaften – Kirchfeld und Weingarten, beide 28 Punkte, sowie Malsch (26) - haben ein Spiel weniger absolviert als der TSV (24) und somit jeweils drei Zähler in der Hinterhand. Ob zunächst der FV Malsch diesen „Joker“ erfolgreich einsetzen kann, wird sich schon an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) zeigen - in seinem Nachholspiel in Forchheim. Mit einem Sieg bei den Sportfreunden könnte der FVM zumindest vorerst die Tabellenführung übernehmen.

„Schmerzhafte Niederlage“ in Weingarten

Das alles hatte David Blank natürlich im Blick, als er die knappe und unglückliche TSV-Niederlage am Weingartener Lärchenweg als „schmerzhaft“ bezeichnete. Unglücklich, weil sie nach den frühen Toren für die Gäste durch David Guthmann (5.) und Bastian Hoffmeyer (7.) für die Hausherren, durch ein Eigentor von Auerbachs Janic Meier und schon kurz vor der Pause (44.) zustande kam. Denn „hinten raus“, in der Schlussphase der Partie, wäre in Blanks Augen ein Unentschieden durchaus „verdient“ gewesen. Aber Kapitän Manuel Balzer versemmelte die große Chance zum 2:2 (80.).

Sportvorstand David Bossert gibt kein Saisonziel vor

„Wir haben die fußballerische Klasse, da vorne mitzuspielen“, sagt auch David Bossert, der Vorstand Sport des TSV. „Aber unser Kader ist nicht so groß, wie wir ihn gerne hätten. Deshalb darf uns personell nicht groß was passieren.“ Mit nur 16 bis 18 Mann für seine erste Mannschaft, einschließlich der Torhüter, gab der Verein auch kein offizielles Saisonziel aus. Der Aufstieg sei nur ein „entferntes Ziel“, sagt Bossert. Aber er wisse, dass die Mannschaft die Landesliga ins Visier genommen habe.

Coach David Blank hält Platz zwei für ein realistisches Ziel

„Wir wollen so lange wie möglich oben dran und dabei bleiben“, erklärt TSV-Coach Blank diesbezüglich eher zurückhaltend. Seiner Meinung nach geht es für seine Schützlinge, wenn überhaupt, nur um Platz zwei. Denn: „Kirchfeld ist schon sehr stabil, eine erfahrene Truppe, die auf jeden Fall hochgehen wird.“ Aber Weingarten, Malsch und der TSV zählen zum vielleicht auch noch etwas größeren Kreis der Mannschaften, die um die Vizemeisterschaft kämpfen werden.

Mit neuer taktischen Grundordnung die Defensive gestärkt

Nachdem sich Benjamin Kirchenbauer aus dem langjährigen - seit der Rückrunde 17/18 - Trainer-Duo des TSV zurückgezogen hat, trägt David Blank die fußballerische Verantwortung in Auerbach allein. Unterstützt vom spielenden Co-Trainer Moritz Denzel hat er die Grundordnung seiner Mannschaft klarer strukturiert (4-1-4-1) und auch dadurch die Zahl der Gegentore deutlich gesenkt.

„Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, sind bisher nicht von langfristigen Verletzungen betroffen, und die Jungs haben den Fußball wieder mehr in den Fokus gerückt.“ Wenn das so bleibe, seien das gute Voraussetzungen, um nach der Winterpause anzugreifen.