Für Torhüterin Janina Leitzig aus Mingolsheim wird alles eine Nummer größer

Von Mingolsheim nach München, von Hoffenheim zum FC Bayern: Für Janina Leitzig wird in der kommenden Saison alles eine Nummer größer. Aktuell wohnt die 22-Jährige noch bei ihren Eltern in Bad Schönborn, neben ihrer Fußballkarriere meistert sie gerade ihr Grundschullehramt-Studium.

Doch schon bald ist Kofferpacken angesagt. Am 6. Juni steht noch der letzte Bundesliga-Spieltag mit ihrer TSG Hoffenheim beim MSV Duisburg auf dem Programm, danach wird Leitzig ein neues Kapitel aufschlagen.

„Ich freue mich schon riesig darauf, die Stadt kennenzulernen“, sagt die Torfrau, die bislang nur für ihre Auswärtsspiele in München war. Die erste eigene Wohnung, das erste Mal so richtig auf eigenen Beinen stehen: Die Mingolsheimerin blickt voller Spannung und Vorfreude auf ihren neuen Job. Und der ist auch sportlich eine Herausforderung. Denn in der bereits 28-jährigen Nationaltorhüterin Laura Benkarth hat Leitzig eine erfahrene wie starke Konkurrentin.