Halbe Million Euro erspielt

Karlsruher Tennis-Profi Yannick Hanfmann: „Warum nicht sogar Top 30?“

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist dank starker Leistungen in der Sandplatzsaison in die Top 70 der Welt vorgerückt, so hoch wie nie zuvor in seiner Karriere. Im Interview zieht er eine erste Bilanz.