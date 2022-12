Erst habe ich noch eine ganz gute Südamerika-Tour gespielt. Aber dann komme ich zurück nach Europa und es erwischt mich erst eine Angina und eine weitere Krankheit, sodass ich so ein bisschen in ein Loch gefallen bin. Das war bitter und hat mich einiges an Substanz gekostet. Es lief erst wieder gut mit der Bundesliga-Saison nach hinten raus und mit dem Halbfinale in Kitzbühel als mein nächstes Highlight. Der September mit den US Open war ganz okay, aber da haben ein bisschen die Ergebnisse gefehlt. Ich habe dann noch eine ganz gute Südamerika-Reise gespielt, bin dabei aber wieder krank geworden. Am Ende habe ich noch das Finale in Rio erreicht.