Durlacher Gewichtheber gehen mit Punkten in den Wettkampf gegen Mutterstadt

Sportlich sind die Durlacher Gewichtheber bislang leer ausgegangen. Dass sie dennoch bei 3:3-Punkten stehen, liegt an einer Entscheidung, die am Grünen Tisch gefällt wurde. Am Samstag gegen Mutterstadt dürften nun keine weiteren Zähler hinzukommen.