Wettkampf in Chemnitz abgesagt: Gewichtheber aus Karlsruhe-Durlach müssen auf ersten Saisonsieg warten

Die Durlacher Gewichtheber müssen vor Weihnachten nicht mehr auf die Bühne: Der Wettkampf in Chemnitz findet nicht statt. Beim KSV hatte man Verständnis für die Sorgen der Sachsen.

Eigentlich wollten die Gewichtheber des KSV Durlach noch vor Weihnachten ihren ersten Sieg der laufenden Bundesliga-Saison einfahren. Doch daraus wird nun nichts. Der Auswärts-Kampf beim Chemnitzer Athletenclub, der am Samstagabend über die Bühne gehen sollte, findet nicht statt. Er soll im März 2022 nachgeholt werden.

Nach Angaben von KSV-Trainer Thomas Schweizer hatten die Chemnitzer um eine Verlegung gebeten, weil sie nicht in der Lage gewesen wären, am Wochenende eine schlagkräftige Truppe aufzubieten. Aufgrund der dort geltenden Corona-Regeln dürfen in Sachsen zurzeit lediglich Kaderathleten trainieren.

Beim KSV hat man Verständnis für die Sorgen der Chemnitzer, weswegen man dem Wunsch des AC entsprochen hat. Das Duell wird nachgeholt. Die Durlacher werden am Wochenende stattdessen einen internen Wettkampf austragen.

Seine ersten beiden Duelle der Saison gegen den SV Germania Obrigheim und beim SSV Samswegen hatte der KSV jeweils klar verloren. Gegen die ebenfalls noch sieglosen Chemnitzer hatten die Heber aus Karlsruhe um die zweimalige Olympia-Starterin Sabine Kusterer ihren ersten Erfolg eingeplant.