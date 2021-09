Michael Wittwer soll dem Fußball-Oberligisten FC Nöttingen Auftrieb geben

Im Grunde genommen war es absehbar. Dirk Steidl, Vorsitzender des FC Nöttingen, hatte noch am Donnerstag ein Krisengespräch mit Trainer Marcus Wenninger angekündigt. Und zwar für Freitagmorgen.

Dass Wenninger den Weg nach Nöttingen aus seiner Heimat Freiberg am Neckar am Morgen antreten würde, um am Abend fürs Training nochmals zurückzukehren – unwahrscheinlich. „Wir hatten einfach das Gefühl, sofort einen Impuls geben zu müssen“, sagt Steidl am Freitagnachmittag auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Hoffnung, mit Wenninger die Trendwende zu schaffen, war offenbar geschwunden.

Und so machten die Verantwortlichen des FC Nöttingen Nägel mit Köpfen: Der 49-jährige Wenninger wird nicht länger an der Seitenlinie des Fußball-Oberligisten stehen, für ihn übernimmt vorerst ein alter Bekannter.