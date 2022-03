Frauen-Basketball-Bundesliga

Nach Spielabsagen: Wie es für die Rutronik Stars Keltern bis zu den Play-offs weitergeht

So ganz sicher ist es noch nicht – doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Bundesliga-Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern am Wochenende ihr letztes Spiel in der diesjährigen Hauptrunde bestreiten. Zu Gast sind sie am Sonntag in Göttingen.