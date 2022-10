Sechster Sieg im sechsten Spiel

Nervenstark in Hammelburg: Die Baden Volleys wahren ihre weiße Weste

Erst haben die Baden Volleys des SSC Karlsruhe ihre Erstliga-Pläne offiziell gemacht, dann sportlich in der Zweiten Liga ihre Stärke bewiesen. Auch wenn der Erfolg in Hammelburg am Ende ein Kraftakt war.